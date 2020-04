Une expérience de facilitation à distance

Animation

Après une nuit de sommeil agitée, nous voilà enfin arrivés à l’heure fatidique.

14:00 – Dernières vérifications avant l’atelier

Une bonne heure et demie avant, j’effectue quelques vérifications au niveau de la connexion sur le support visuel. En effet, ayant la possibilité de voir les membres activés et leur adresse e-mail associée, je pouvais voir si les participants avaient bien pris le temps de se créer un compte si ce n’était pas déjà fait ou bien d’accéder à l’espace, tout simplement. Bien évidemment, encore 3 personnes manquaient à l’appel.

5 minutes avant le démarrage, j’apprends qu’une personne ne participera finalement pas à notre atelier. Il ne me reste donc qu’à bien m’assurer que les 2 personnes manquantes seront opérationnelles.

15:30 – Début de l’atelier

Sans surprise, nous commençons avec une petite dizaine de minutes de retard, le temps que tout le monde arrive et que la dernière personne crée son compte et se connecte sur Miro. Cela se fait finalement plutôt bien et nous pouvons ainsi démarrer.

Cet atelier étant très attendu, une petite dizaine de personnes y sont connectées en plus, en tant qu’observateurs. J’en profite pour bien préciser les règles :

Les seules personnes autorisées à parler sont les personnes participant à l’atelier. Je demanderais aux autres de bien vouloir couper leurs micros pour limiter au maximum les interférences extérieures. Merci !

15:40 – Introduction

Nous démarrons alors avec l’introduction prise en charge par les Managers. Ils expriment en quelques minutes leurs constats, les difficultés rencontrées sur le chemin et ainsi les intentions de cet atelier. C’est parfait, je reprends ainsi la main !

Passons au Parking Lot.

15:45 – Parking Lot

Je dirige alors les participants sur la zone de Parking. Après avoir donné les consignes, j’attends les premiers mouvements de souris ainsi que les premiers Post-its. Cependant, les participant(e)s semblent timides et rien ne se passe pendant une bonne trentaine de secondes. Je suis obligé de relancer pour savoir s’il n’y a effectivement aucune question ou si c’est le temps de la réflexion.

Des personnes se lancent enfin et l’on peut voir leurs différences de personnalité à leur manière d’écrire dans leurs Post-its. Certains hésitent, d’autres sont très inspirés et même commencent à faire des blagues. Pour le coup, le jeu en vaut la chandelle : l’ambiance est bonne, les participants sont en mouvement et s’approprient l’outil.

Une petite de dizaine de Post-its plus tard, nous enchaînons sur la séquence suivante.

Note de facilitateur : mon attention se porte non seulement sur les mouvements des participants mais également sur les mouvements de mes collègues coachs en support. Tout le monde est bien présent, c’est encourageant. Je m’attends alors à voir les souris des managers bouger pour commencer à traiter les différentes questions et à ma grande surprise, peu de choses se passent. C’est étrange. Je dois néanmoins continuer à animer la suite.

15:50 – Consensus Workshop

Nous nous dirigeons ensuite sur la zone de Consensus Workshop. Je précise aux participant(e)s que cette zone sera dédiée au débriefing et qu’ils ont juste à côté un espace qui leur est affecté.

Pour orienter au mieux les participant(e)s sur l’espace de travail, les coachs commencent à tracer de grandes flèches pour indiquer la direction à suivre. Cela semble plutôt bien fonctionner : tout le monde semble trouver facilement son espace. Nous pouvons donc commencer la mécanique.

Je laisse alors 5 minutes à chacun(e) pour répondre à la question. Je leur précise qu’il n’y a pas un nombre attendu de réponses et que l’important est de répondre de leur propre référentiel.

J’en profite pour regarder du côté de la zone de Questions / Réponses et je commence à voir quelques mouvements de souris des managers. Il y a surtout des regroupements de questions pour le moment, ce n’est pas grave en soi mais je trouve que leur vitesse d’exécution n’est pas très élevée. Peut-être ont-ils des problèmes techniques ?

Lorsque quelques souris arrêtent de bouger, je demande aux participant(e)s si l’on peut enchaîner. Les réponses ne viennent pas tout de suite, certaines personnes étant encore en train d’écrire des choses : il est néanmoins intéressant de voir que certains semblent beaucoup plus inspirés lorsqu’on leur demande s’ils ont fini.

Note de facilitateur : la difficulté de l’exercice est que je ne suis ici qu’en supposition, étant totalement aveugle sur le non-verbal des personnes. Je pars également sur le principe que chacun va répondre honnêtement avec ses propres idées plutôt que de regarder chez les autres pour avoir les “bonnes” réponses.

Je lance alors la phase de débriefing, plutôt confiant sur le timing jusqu’ici.

16:00 – Debriefing Consensus Workshop

J’invite alors une personne à commencer pour donner l’impulsion. J’ai de la chance, un participant particulièrement constructif se lance. C’est d’ailleurs celui ayant le plus de Post-its, une bonne occasion de filtrer les réponses de l’ensemble du groupe !

Il expose ainsi ses idées les unes après les autres de manière très structurée, tellement structurée qu’il les a déjà classées sous des catégories. Cela est un peu quitte ou double dans le sens où cela peut être une source d’influence pour les autres, mais soit, faisons avec. De plus, étant le premier à passer, il fait office d’exemple aux autres. La problématique est que voulant bien faire, il a tendance à rentrer dans un niveau de détail non nécessaire ce qui allonge son monologue et ralentit le rythme de l’atelier.

Note de facilitateur : il m’est d’ailleurs beaucoup plus difficile de le couper dans ses explications n’ayant pas mes repères corporels habituels. Mon intention étant avant tout de le laisser s’exprimer tout en gardant la main sur le cadre. Je me dis alors qu’il est important de rythmer le passage de chaque personne pour ne pas trop déborder du timing.

Nous enchaînons alors avec les autres, chacun à leur tour, en regroupant au mieux les différentes idées. Je sens que le rythme de l’atelier faiblit et c’est compréhensible : 6 passages individuels d’affilée peut facilement faire perdre la concentration des participants. Je me sens moi-même en perte d’énergie, devant être très attentif à chaque discours pour sentir où redonner de l’impulsion et du rythme.

Malgré mes efforts, nous en sommes tout de même ressortis avec 7 catégories distinctes. En effet, cela semblait tenir à coeur à certains participants de garder des sujets bien séparés et ce n’est pas une bataille qui me paraissait utile à mener. Nous sommes alors passés à la phase de nommage.

Pour rendre la séquence la plus efficace possible, j’ai décidé d’être un peu plus directif. En effet, j’ai commencé par faire des propositions sur les catégories les plus évidentes pour donner une dynamique puis j’ai sollicité des propositions pour les catégories plus complexes.

Note de facilitateur : ce fut un moment très énergivore pour moi car j’ai du relancer à de multiples reprises les participant(e)s par un “Allo ?” tellement le silence me faisait parfois douter de leur présence.

Après avoir obtenu une vision partagé du côté des Tribe Leads, il était maintenant temps de confronter les différentes visions afin de construire une vision consolidée.

16:45 – Vision consolidée

Alors que je dévoile le résultat du Consensus Workshop – Management à l’audience, j’invite les Managers à reprendre la main pour effectuer la comparaison. J’espère alors que ce passage de relai dans l’animation redonne un peu de rythme aux échanges.

Ils partagent dans un premier temps autour des éléments évoqués des 2 côtés, malgré un nommage peut-être un peu différent. J’en profite entre 2 échanges pour compléter la vision consolidée avec ces éléments en m’assurant que la terminologie employée convient à tout le monde.

Un débat éclate alors au niveau des sujets “qu’il ne fallait pas séparer”. En effet, les visions diffèrent sur ces éléments et malheureusement toutes les personnes concernées ne sont pas présentes pour contribuer. Je tente alors d’abréger la discussion afin de la reconduire dans le cadre d’un atelier plus spécifique avec les bonnes personnes : chose en fait déjà assez difficile en physique lorsque des personnes échangent de manière assez engagée sur un sujet, alors à distance, j’ai dû faire preuve d’insistance pour couper les discussions. Pour matérialiser le fait que ces sujets étaient en suspens mais qu’ils faisaient bien partie de la vision consolidée, je leur ai rajouté un “?” à côté.

On obtient alors le résultat suivant :

Note de facilitateur : à ce moment, il m’est important de décaler le regard des participants sur le résultat possiblement atteignable pendant l’atelier. En effet, plutôt que d’espérer avoir une vision consolidée claire, partagée et figée, il m’apparaissait plus raisonnable de considérer les éléments sur lesquels ils étaient d’accord et ceux qui nécessitaient un échange complémentaire.

17:05 – Questions / Réponses

La séquence de Questions / Réponses fut assez rapide car la plupart des questions encore en attente nécessitaient d’organiser un atelier dédié avec potentiellement d’autres acteurs. J’ai donc invité les participant(e)s à passer à la dernière séquence pour pouvoir clôturer l’atelier avec un débordement le plus limité possible.

Note de facilitateur : le dépassement du timing m’apparaissait déjà comme un échec en tant que facilitateur. Peut-être suis-je un peu dur avec moi-même mais il m’était important de limiter le débordement au maximum pour que les participants ne considèrent pas cela normal de déborder à chaque fois : une habitude malheureusement bien trop présente en entreprise.

17h15 – Next Steps

Cette partie se déroule plutôt bien, nous sommes en fin d’atelier et la consigne est plutôt simple. J’explicite juste chaque élément de backlog avant de laisser la main aux participants pour leur priorisation.

Lorsque les mouvements apparaissent moins nombreux, je demande une confirmation à chaque personne pour pouvoir clôturer l’atelier.

17:20 – Conclusion et fin de l’atelier

Pour terminer, j’ai demandé quelques mots de la part des managers sur l’atelier en lui-même et les résultats obtenus.

Les avis étaient partagés : non pas qu’il y ait eu une insatisfaction quelconque mais plutôt un sentiment d’inachevé. En effet, le fait d’avoir fait émerger un certain nombre de questions en fin d’atelier et de ne pas avoir pu y répondre, que ce soit par manque de contenu soit par manque de temps, a pu être frustrant. C’est pourquoi nous avons décidé qu’il y aurait un autre atelier pour traiter les questions restantes voire même d’autres qui émergeraient entre temps ainsi que pour finaliser une vision consolidée partagée.

J’ai eu par la suite l’occasion d’échanger en privé pour avoir leur retour : ils étaient globalement satisfaits même si ce n’était pas pour les mêmes raisons.

En effet, ils ont tous les 2 trouvé l’atelier particulièrement fluide (merci à mes collègues coachs) malgré les conditions pas très avantageuses et surtout très différente de ce que eux avaient pu vivre.

L’un d’eux me partagea d’ailleurs qu’il était sceptique au départ et agréablement surpris de ce que l’on a pu produire. Sa frustration principale est de ne pas avoir pu débattre plus longtemps sur les sujets qui n’étaient pas communs. C’est pourquoi un prochain atelier à ce sujet va être important !

L’autre m’indiqua que l’expérience en elle-même était très enrichissante que ce soit dans le contenu mais également dans le cadre : il lui semblait étonnement possible de voir les différences de comportement au travers des mouvements de souris et des interventions de chacun(e) pendant l’atelier ce qui lui fut très révélateur !