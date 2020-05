Coach Agile et Coach Professionnel, j’accompagne des individus, des équipes et des organisations vers plus d’adaptabilité et de pérennité humaine, avec la conviction que bien-être et performance sont intimement liés. Ma démarche est progressive et centrée sur l’humain afin de mobiliser les énergies vers plus de responsabilisation et d’engagement.

Passionné de la responsabilité depuis plusieurs années, je me forme à la source auprès de Christopher Avery dans son programme de coaching intitulé “The Leadership Gift” où je continue d’approfondir ma pratique de la responsabilité personnelle. J’anime aujourd’hui des conférences à ce sujet et l’intègre au quotidien tant dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle. Je suis également formateur certifié pour faciliter ce workshop.