L’échec du modèle Spotify

Notes et citations

1: Scaling Agile @ Spotify whitepaper, Spotify Engineering Culture video

2: Anders Ivarsson et Henrik Kniberg, auteurs du livre blanc “ Scaling Agile @ Spotify” . Henrik a clarifié son statut de créateur en 2015: “les gens semblent parfois faire la supposition que j’ai inventé le modèle Spotify. Et bien, ce n’est certainement pas le cas ! Je ne suis que le messager. … Le modèle Spotify est le résultat de la collaboration et de l’expérimentation dans le temps de beaucoup de personnes et de nombreux aspects du modèles ont été inventés sans mon implication. Je ne voudrais certainement pas prendre le crédit des personnes impliquées.”

3: Episode 112: Inside Spotify with Anders Ivarsson , The Agile Revolution, 2016

4: You can do better than the Spotify model by Joakim Sundén, 2017 video, slides

5: How things still don’t quite work at Spotify and how we’re trying to solve it by Jason Yip, 2017 video, slides