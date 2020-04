Un atelier de clarification de rôle

Conception

Avec les éléments précédents bien en tête :

je propose un atelier d’1h30 en me disant que l’on pourrait finir plus tôt. En effet, dans un cas comme celui-ci, je préfère prendre plus de temps quitte à finir plus tôt que de manquer de temps et que chacun reste sur sa fin.

On peut juste repartir de la liste d’activités associées au Product Management de SAFe et puis voilà !

Voici ce que l’on m’a dit en partant vers 19h. C’est une idée effectivement, mais quelque chose me dit que cela risque de ne pas être aussi simple. Je me rends alors sur la page dédiée au Product et Solution Management de SAFe pour me faire une idée et pour le coup, je ne suis pas déçu.

En effet, le rôle théorique comprend 4 grandes responsabilités ou missions :

Atteindre les Objectifs Business

S’assurer que les produits atteignent leurs Utilisateurs (Internes et Externes)

(Internes et Externes) S’assurer du Support et de l’ Amélioration des produits

et de l’ S’assurer de construire la Bonne Chose

Chacune se décompose alors entre 3 à 8 activités permettant de préciser un peu mieux ce que l’on attend.

Après une lecture attentive de l’ensemble, je me dis que mon client est bien loin de tout cela et que d’en faire une base pour l’atelier n’aurait peut-être pas beaucoup de sens. Je vais donc partir dans une autre direction mais peut-être que cette recherche peut s’avérer néanmoins utile ! 😉

1. Consensus Workshop

J’opte alors dans un premier temps pour un Consensus Workshop permettant aux participant(e)s de confronter leurs perceptions du rôle.

En effet, l’intérêt sera double :

leur permettre de s’aligner sur une vision commune ,

, tout en prenant en compte les spécificités de leur propre contexte.

Ils répondront alors à la question suivante :

Quelles sont les activités du Product Management / Tribe Lead ?

Note : j’ai gardé la notion de Product Management car il me paraissait intéressant de voir comment ce rôle au sens large était perçu. Même si cela peut flouter un peu la question, j’ai considéré que chaque personne répondrait à ce qu’il ou elle comprend.

2. Comparaison avec SAFe PM

Afin de mettre à profit ma recherche précédente, je leur proposerai de comparer leur vision du rôle de Tribe Lead/PM avec la vision théorique de SAFe. Cela sera une bonne manière pour eux de voir quels en sont les points communs, les différences et surtout ce qu’ils souhaitent en garder ou pas.

Nous serons donc bien ici dans une démarche de prise de décision informée, responsabilisante, prenant en compte les contraintes spécifiques du contexte et non pas mécanique d’application théorique d’un modèle.

3. Next Steps

En clôture, nous déciderons ensemble des prochaines étapes à mettre en oeuvre pour pouvoir actionner ce résultat obtenu collectivement. L’occasion de récupérer dans le même temps des feedbacks sur le déroulé de l’atelier.