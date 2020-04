Polarity Management : pour plus d’empathie dans la résolution de problèmes complexes

Croisade et Tradition

Dans toute polarité – que l’on pourrait également appeler “dilemne” – il existe une tension dynamique permanente sur le fait de basculer vers le pôle opposé, quand le faire le cas échéant et comment. On retrouve alors 2 forces en présence : les forces en croisade et les gardiens de la tradition.

Voyons ensemble en quoi elles retournent.

Les forces en croisade

Les forces en croisade sont les personnes qui veulent quitter les inconvénients du pôle dans lequel elles se trouvent pour aller chercher les avantages du pôle opposé.

Si l’on reprend la notion de perception figure/fond, ce sont alors les 2 cadrants à diagonale opposée qui sont au centre de l’attention.

Barry Johnson nous met alors en garde :

Plus la différence de clarté sur le contenu des 2 sets de cadrants diagonaux est grande, plus une personne aura l’impression d’avoir raison et que l’autre a tort. – Barry Johnson

En effet, en prenant l’exemple de la polarité Focus Individu (Pôle A) / Focus Équipe (Pôle B), si ceux qui se battent pour le Focus Équipe :

sont très clairs sur les inconvénients du Focus Individu (G-) et des avantages du Focus Équipe (D+) ,

et des avantages du Focus Équipe , et très flous sur les avantages du Focus Individu (G+) et des inconvénients du Focus Équipe (D-),

Alors ils seront persuadés d’avoir raison et que leurs opposants ont tort.

Il est donc aisé d’imaginer que ces personnes, aveuglées par l’idéal de la situation du pôle opposée, puissent se sentir dans leurs pleins droits et frustrées par une quelconque opposition.

Maintenant, il est important de garder à l’esprit que ces forces en croisade sont essentielles à la santé du système. En effet, ce sont les agents du changement qui fournissent l’énergie nécessaire pour changer lorsque la situation devient critique. Les ignorer ou les empêcher d’agir serait dommage à court-terme et probablement coûteux à long terme.

Les gardiens de la tradition

Dans toute volonté de changement, il y aura des personnes considérées comme “résistantes” : ce sont nos gardiens de la tradition.

Plus que simplement “résister” au changement de pôle, ils vont mettre en avant et préserver le meilleur de la situation actuelle. Dans leur cas, ce qui fait oeuvre de figure est le set de cadrants diagonaux opposé de celui visible par les forces en croisade.

Si l’on reprend notre exemple de polarités précédent, les gardiens de la tradition pour le Focus Individu :

vont valoriser les avantages du Focus Individu (G+) ,

, et avoir une peur bleue de tomber dans les désavantages du Focus Équipe (D-)

Ce qui explique facilement pourquoi ils vont préférer rebrousser chemin et rester là où ils sont.

Nous avons ici le même raisonnement que pour les forces en croisade : plus la différence de clarté des gardiens de la tradition sur le contenu des 2 sets de cadrants diagonaux est grande, plus ils auront l’impression d’avoir raison et que les forces en croisade ont tort.

Maintenant, ils sont également essentiels à la santé du système. En effet, ce sont ceux qui permettent à l’organisation de cultiver au mieux ce qui marche déjà bien pour préserver les avantages de la situation actuelle. De même que pour les forces en croisade, ce serait dommage de les ignorer à court-terme et probablement coûteux à long terme.

On comprend alors que l’on a besoin de ces 2 forces en présence pour pouvoir gérer au mieux les polarités. En effet, ils contribuent tous les 2 à avoir une vision complète de la situation en remplissant les 4 cadrants de la Polarity Map.

Une croisade efficace

Au lieu d’augmenter la pression contre le mur, faites-en un pont. – Barry Johnson

Imaginons que je fasse partie d’une force en croisade.

Je cherche à promouvoir un changement et je me heurte à de la résistance. Je comprends que ce n’est pas un Problème (à résoudre) mais plutôt une Polarité (à gérer). De cette perspective, j’accepte alors que cette apparente opposition puisse également devenir une ressource commune.

En tant que force en croisade, je vois plus naturellement les aspects négatifs de la situation actuelle (G-) et j’ai une vision plutôt claire de comment on pourrait y remédier (D+). Je sais également que cette clarté n’est en fait que la moitié de l’image. Pour pouvoir gérer cette polarité correctement, il me faut donc aller chercher le contenu des 2 autres cadrants manquants : les avantages de la situation actuelle (G+) et les inconvénients du pôle opposé (D-).

C’est en écoutant les gardiens de la tradition que je pourrais les obtenir. En effet, je sais que les sources de résistance proviennent de leurs peurs de perdre les avantages de la situation actuelle (G+) et d’obtenir les inconvénients du pôle opposé (D-). Ils ont métaphoriquement construit un mur entre leurs 2 peurs.

À cause de ce mur, on ne peut pas suivre le mouvement habituel. Ainsi, plutôt que d’augmenter la pression contre le mur, faisons-en un pont pour inclure ce mur dans le processus pour aller où l’on souhaite aller.

En faisant cela, on va passer dans les 4 cadrants dans le sens opposé du flux habituel : (G-) vers (G+) vers (D-) vers (D+).

En quoi cela nous aide t-il à faire une croisade efficace ?

En allant dans le sens opposé du flux habituel, on va non seulement se joindre aux forces résistantes en regardant leur réalité en premier (G+) mais on va également aller dans le sens de leur énergie. Cela nous amène en fait à prendre le temps de s’intéresser à leurs points de vue pour les inclure dans le processus.

On peut alors potentiellement terminer par (G-) plutôt que de commencer par là. Cela semble être une stratégie bien plus efficace pour conduire une croisade d’une perspective de gestion de polarité.

Cela peut apparaître comme une approche paradoxale au changement :

La manière la plus simple d’obtenir les bénéfices du collectif (D+) lorsque l’on rencontre de la résistance est d’identifier les bénéfices de l’individualité (G+) et de reconnaître les limites du collectif (D-).

Un maintien de la tradition efficace

Le processus ici sera globalement similaire que pour une croisade efficace :

Commencer par clarifier soi-même la perception de la réalité de l’autre avant de travailler à les convaincre de la sienne.

Au lieu de commencer par les avantages de l’Individualité (G+) pour ensuite aller vers les inconvénients du Collectif (D-), on peut commencer par (G-), pour aller en (D+) puis (D-) pour finalement aller en (G+).

Maintenant que l’on sait que pour gérer une polarité, il va nous falloir basculer d’un pôle à l’autre selon le besoin, il est important que l’on ait une bonne vision des 4 cadrants pour avoir l’image complète. L’idée est donc d’écouter et de comprendre ce que les forces en croisade ont à dire : les inconvénients de la situation actuelle (G-) et des avantages du pôle opposé (D+)

En tant que gardien de la tradition, on se joint non seulement aux forces en croisade en essayant de voir leur réalité en premier, mais on se déplace également dans les cadrants dans la direction qu’ils poursuivent. L’objectif est alors de rejoindre les forces en croisade et de les challenger en même temps.

Les rejoindre, c’est reconnaître qu’il y a une polarité à gérer : s’assurer que les avantages du pôle actuel ne se perdent pas et que les inconvénients de l’autre pôle ne sont pas ignorés.